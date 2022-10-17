Почему я не худею? Таинственные причины набора веса

Сидите на диете, занимаетесь спортом, а килограммы не исчезают? Возможно, вы совершаете типичные ошибки стройнеющих.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Диетологи и специалисты по питанию часто слышат от клиентов жалобы: «Я сижу на диете, занимаюсь спортом, а вес остановился!» Иногда, несмотря на все усилия, килограммы не только не исчезают, но еще и прибавляются. Почему так происходит? Возможно, вы допускаете несколько ошибок, типичных для худеющих.

Видео дня

Выбираете быстрые диеты

Очень хочется влезть в новое платье, а до важного мероприятия всего две недели, значит, пришло время жесткой диеты! Так решают тысячи девушек ежедневно. В сети представлено множество вариантов низкокалорийных рационов, которые обещают минус 5 килограммов за неделю.

Да, вес уйдет быстро, а потом столь же стремительно вернется. Организм после пережитых ограничений и стресса обязательно постарается запасти питательные вещества, чтобы пережить следующую диету.

Слишком сильно ограничиваете калории

Подсчет калорий для многих стал самым удобным способом избавиться от лишнего веса, но некоторые решаются слишком сильно урезать дневной рацион. Так, если вы питались на 2500 калорий в день, а затем решили съедать не более 1200 калорий, конечно, килограммы начнут таять стремительно.

Но вскоре организм решит, что наступили тяжелые времена, поэтому, несмотря на скудный рацион, прекратит расставаться с накопленным весом. Помните, что дефицит калорий не должен превышать 15% от дневной нормы калорий. При этом условии килограммы будут уходить постепенно и равномерно, не причиняя вреда здоровью.

Злоупотребляете полезной едой

Кажется, вы едите лишь полезные продукты: начинаете день с овсяной каши, перекусываете орехами и сухофруктами, а ужинаете рыбой и овощами, но вес не падает, а может, стрелка весов даже ползет в право. Так происходит, если общая калорийность дневного рациона больше того, что ваш организм расходует.

Подумайте, может, ваши порции слишком большие? Ведь в тарелке овсяной каши содержится примерно 300 калорий, а если в нее добавить мед — то около 400. Орехи, сухофрукты, цельнозерновые батончики — весьма калорийны.

Именно поэтому современные диетологи не советуют делить продукты на «правильные» и «вредные», ведь на похудение влияет лишь общая калорийность рациона.

Не учитываете перекусы

Кажется, завтрак, обед и ужин вы строго рассчитываете, а конфета, которой угостила коллега, вряд ли сильно повлияет на вес. Но, не учитывая перекусы, можно значительно превысить дневную норму калорий. Например, в порции латте с молоком и сиропом содержится больше 300 калорий, которые многие не учитывают, выпивая кофе по дороге в офис.

Этой ошибкой часто страдают молодые мамы, пытающиеся похудеть: тщательно контролируя рацион, они не учитывают того, что доели за малышом. А половинка крекера, пара ложек каши, кусочек рыбы в итоге добавляют лишние калории.

Мало спите

Эндокринологи предупреждают: постоянный недосып приводит в сбое работы гормональной системы. Подавляется выработка гормона, отвечающего за сигналы сытости, а вещества, сообщающие о том, что вы голодны, начинают работать активнее.