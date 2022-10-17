Сколько чашек чая в день могут снизить риск диабета

Авторы новой работы изучили 19 научных статей, в которых участвовало в общей сложности 1 076 311 человек. Они обнаружили, что у людей, которые выпивали от одной до трёх чашек чая каждый день, риск развития диабета второго типа был на 4% ниже, чем у тех, кто не пил чай. А у тех, кто выпивал четыре и более кружки в день, риск развития болезни был на 17% ниже.