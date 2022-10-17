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47 минут назад

Сколько чашек чая в день могут снизить риск диабета

Ferra.ruиещё 1

Учёные проанализировали различные исследования и пришли к выводу, что пить чай может быть полезно с точки зрения профилактики диабета.

Сколько чашек чая в день могут снизить риск диабета
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Авторы новой работы изучили 19 научных статей, в которых участвовало в общей сложности 1 076 311 человек. Они обнаружили, что у людей, которые выпивали от одной до трёх чашек чая каждый день, риск развития диабета второго типа был на 4% ниже, чем у тех, кто не пил чай. А у тех, кто выпивал четыре и более кружки в день, риск развития болезни был на 17% ниже.

Учёные, впрочем, не смогли объяснить, почему так происходит.

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