Сомнолог объяснила, как научиться легко вставать по утрам

Некоторые люди встают по утрам с завидной легкостью. Они могут подняться с первыми лучами солнца, задолго до того, как нужно собираться на работу, но для большинства необходимость в раннем подъеме весьма болезненна. Как научиться легко вставать по утрам, читайте в нашей новости.
Для того, чтобы пробуждение не превратилось в пытку, стоит соблюдать определенные правила. Сомнолог Анастасия Шабалина советует ложиться спать и вставать в одно и тоже время, неукоснительно соблюдая выстроенный режим дня. Не стоит откладывать будильник обещая поспать еще буквально пять минут.
Специалист советует сразу после пробуждения открыть окно или включить свет, это будет способствовать сокращению выработки мелатонина. Не менее важен и правильный завтрак, научно доказано, что у людей, которые регулярно завтракают, концентрация внимания при пробуждении выше, чем у тех, которые пренебрегают этим, пишет «Доктор Питер».