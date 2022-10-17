Сомнолог объяснила, как научиться легко вставать по утрам

Некоторые люди встают по утрам с завидной легкостью. Они могут подняться с первыми лучами солнца, задолго до того, как нужно собираться на работу, но для большинства необходимость в раннем подъеме весьма болезненна. Как научиться легко вставать по утрам, читайте в нашей новости.

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Для того, чтобы пробуждение не превратилось в пытку, стоит соблюдать определенные правила. Сомнолог Анастасия Шабалина советует ложиться спать и вставать в одно и тоже время, неукоснительно соблюдая выстроенный режим дня. Не стоит откладывать будильник обещая поспать еще буквально пять минут.