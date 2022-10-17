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1 час назад

Самые эффективные упражнения для внутренней части бедра

Чемпионат.com

Вам понадобится всего 15 минут.

Самые эффективные упражнения для внутренней части бедра
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Внутренняя поверхность бёдер – одна из проблемных зон. Если она находится не в тонусе, ноги выглядят дряблыми и обвислыми. Но решение проблемы есть. Существует много упражнений на прокачку внутренней поверхности бедра. Вот несколько из них.

Прыжки крест-накрест

Техника выполнения

Выполняйте упражнение 30 секунд, а потом 10 секунд отдохните. После этого выполните пружинящие приседания плие: руки держите перед собой согнутые в локтях, ноги согните до угла в 90 градусов, носки разверните в стороны. Делайте это упражнение 30 секунд после каждого основного и отдыха.

Прыжки в стороны на одной ноге

Техника выполнения

Выполняйте 30 секунд, потом отдохните 10 секунд. После этого сделайте плие 30 секунд. Повторите упражнение на другую ногу, не забывая про отдых и плие.

Боковые выпады с махом ногой

Техника выполнения

Выполняйте 30 секунд, потом отдохните 10 секунд. После этого сделайте плие 30 секунд. Повторите упражнение на другую ногу, не забывая про отдых и плие.

Перекаты из полуприседа

Техника выполнения

Выполняйте 30 секунд, потом отдохните 10 секунд. После этого сделайте плие 30 секунд.

Прыжки в планке

Техника выполнения

Выполняйте 30 секунд, потом отдохните 10 секунд. После этого сделайте плие 30 секунд.

Подъемы на мысках из полуприседа

Техника выполнения

Выполняйте 30 секунд, потом отдохните 10 секунд. После этого сделайте плие 30 секунд.

Выпрыгивания из широкого приседа

Техника выполнения

Выполняйте 30 секунд, потом отдохните 10 секунд. После этого сделайте плие 30 секунд.

Прыжки из полуприседа со сведением ног

Техника выполнения

Выполняйте 30 секунд, потом отдохните 10 секунд. После этого сделайте плие 30 секунд.

Тренировка закончена. Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.

Когда бёдра «горят» после тренировки, это, безусловно, приятное чувство, но и релакс никто не отменял.

Здоровье,
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