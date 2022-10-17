Самые эффективные упражнения для внутренней части бедра

Вам понадобится всего 15 минут.
Внутренняя поверхность бёдер – одна из проблемных зон. Если она находится не в тонусе, ноги выглядят дряблыми и обвислыми. Но решение проблемы есть. Существует много упражнений на прокачку внутренней поверхности бедра. Вот несколько из них.
Техника выполнения
Выполняйте упражнение 30 секунд, а потом 10 секунд отдохните. После этого выполните пружинящие приседания плие: руки держите перед собой согнутые в локтях, ноги согните до угла в 90 градусов, носки разверните в стороны. Делайте это упражнение 30 секунд после каждого основного и отдыха.
Техника выполнения
Выполняйте 30 секунд, потом отдохните 10 секунд. После этого сделайте плие 30 секунд. Повторите упражнение на другую ногу, не забывая про отдых и плие.
Техника выполнения
Выполняйте 30 секунд, потом отдохните 10 секунд. После этого сделайте плие 30 секунд. Повторите упражнение на другую ногу, не забывая про отдых и плие.
Техника выполнения
Выполняйте 30 секунд, потом отдохните 10 секунд. После этого сделайте плие 30 секунд.
Техника выполнения
Выполняйте 30 секунд, потом отдохните 10 секунд. После этого сделайте плие 30 секунд.
Техника выполнения
Выполняйте 30 секунд, потом отдохните 10 секунд. После этого сделайте плие 30 секунд.
Техника выполнения
Выполняйте 30 секунд, потом отдохните 10 секунд. После этого сделайте плие 30 секунд.
Техника выполнения
Выполняйте 30 секунд, потом отдохните 10 секунд. После этого сделайте плие 30 секунд.
Тренировка закончена. Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.
Когда бёдра «горят» после тренировки, это, безусловно, приятное чувство, но и релакс никто не отменял.