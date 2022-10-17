Диетолог назвала допустимую суточную дозу кофе

«Есть люди, которые не пьют кофе или пьют одну чашку в неделю, им не нужно пить чаще. Есть люди, которые любят кофе и выпивают 5 — 6 чашек, им так комфортно, они хорошо себя чувствуют. Самое главное, чтобы это негативно не отражалось на здоровье», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».