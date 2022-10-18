Эксперт оценил влияние кофе на продолжительность жизни

Ученый Кирстен Хикман рассказал о влиянии кофе на продолжительность жизни, сообщает PRIMPRESS. На сайте Eat This, Not That были опубликованы результаты соответствующего исследования.
Европейское сообщество кардиологов пришло к выводу, что в сутки следует употреблять не более 2-3 чашек кофе.
Умеренное количество кофеина, согласно AARP, может снизить риск преждевременной смерти. Если превысить рекомендуемую дозу, неизбежны негативные для организма последствия.
Так, в одной кофейной чашке объемом 250 миллилитров содержится около 95 миллиграммов кофеина. Человек, употребляющий в день более четырех чашек, выпивает более 500 миллиграммов кофеина.
Более того, регулярное злоупотребление кофе может привести к проблемам со сном. При этом если выпивать кофе только по утрам, то свой ночной сон можно, напротив, улучшить.