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3 часа назад

Эксперт оценил влияние кофе на продолжительность жизни

Primpress

Ученый Кирстен Хикман рассказал о влиянии кофе на продолжительность жизни, сообщает PRIMPRESS. На сайте Eat This, Not That были опубликованы результаты соответствующего исследования.

Эксперт оценил влияние кофе на продолжительность жизни
Фото:  PRIMPRESS PRIMPRESS

Европейское сообщество кардиологов пришло к выводу, что в сутки следует употреблять не более 2-3 чашек кофе.

Умеренное количество кофеина, согласно AARP, может снизить риск преждевременной смерти. Если превысить рекомендуемую дозу, неизбежны негативные для организма последствия.

Так, в одной кофейной чашке объемом 250 миллилитров содержится около 95 миллиграммов кофеина. Человек, употребляющий в день более четырех чашек, выпивает более 500 миллиграммов кофеина.

Более того, регулярное злоупотребление кофе может привести к проблемам со сном. При этом если выпивать кофе только по утрам, то свой ночной сон можно, напротив, улучшить.

Здоровье,ЕС,
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