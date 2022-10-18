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3 часа назад

Минздрав рассказал, как сохранить психическое здоровье

СОВА

Министерство здравоохранения РФ совместно с платформой объясняем.рф рассказали, как сохранить психическое здоровье.

Минздрав рассказал, как сохранить психическое здоровье
Фото: СОВАСОВА

В любые годы о нем следует заботиться так же, как и о здоровье сердца. Чтобы не допустить развития негативных последствий, нужно учиться контролировать стресс и знать, что помогает справиться с тревожностью.

Например, на это способна физическая нагрузка: езда на велосипеде, плавание или йога. Однако, если вы мало занимаетесь спортом, то новые нагрузки нужно вводить постепенно.

Кроме того, можно найти новое хобби. В ведомстве отмечают, что полезно проявлять заботу о других - заниматься волонтерством и помогать одиноким соседям.

Также просматривать соцсети и сайты рекомендуется не чаще двух раз в день: утром и вечером не позднее 18:00. Стоит планировать день методом маленьких шагов: разбейте крупную задачу, которая кажется невыполнимой, на несколько частей.

Здоровье,Минздрав РФ,
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