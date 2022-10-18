Минздрав рассказал, как сохранить психическое здоровье

Министерство здравоохранения РФ совместно с платформой объясняем.рф рассказали, как сохранить психическое здоровье.

Фото: СОВА СОВА

В любые годы о нем следует заботиться так же, как и о здоровье сердца. Чтобы не допустить развития негативных последствий, нужно учиться контролировать стресс и знать, что помогает справиться с тревожностью.

Например, на это способна физическая нагрузка: езда на велосипеде, плавание или йога. Однако, если вы мало занимаетесь спортом, то новые нагрузки нужно вводить постепенно.

Кроме того, можно найти новое хобби. В ведомстве отмечают, что полезно проявлять заботу о других - заниматься волонтерством и помогать одиноким соседям.