Диетолог рассказала, кому не стоит есть тыкву

Врач-диетолог Ольга Перевалова не рекомендует есть тыкву людям с желудочно-кишечными заболеваниями. Этот плод может повредить слизистую и вызвать диарею, сообщает агентство Sputnik.

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По словам эксперта, тыква очень полезна и способствует детоксикации организма. В ней содержатся полезные для глаз и кожи каротиноиды, а семечки обладают противогельминтным эффектом.

Но если у человека обострены желудочно-кишечные заболевания, такие как гастрит, колит, язва, панкреатит и отравление, то ему противопоказана не только тыква, но и любые другие овощи. Дело в том, что в них содержится грубая клетчатка, которая может повредить воспаленную слизистую оболочку.

Тыква обладает желчегонным эффектом, а у людей со слабым кишечником она может вызвать диарею. При этом оранжевый овощ может, наоборот, помочь тем, кто мучается от запора.

Специалист подчеркнула, что человек, не имеющий проблем со здоровьем, может есть тыкву каждый день. Дневная порция составляет 200-300 граммов.