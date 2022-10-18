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3 часа назад

Ученые рассказали о побочных эффектах употребления тыквенных семечек

Родной город

Тыквенные семечки – это природный и недорогой продукт, умеренное и правильное употребление которого предупреждает возникновение различных заболеваний.

Чем чревато употребление тыквенных семечек
Фото: Родной городРодной город

Тыквенные семечки богаты такими полезными веществами, как цинк, железо, кальций и магний. По словам специалистов, регулярное употребление семечек позволит не только укрепить иммунитет, но снизить риск развития онкологических заболеваний.

Согласно результатам исследования, тыквенные семечки содержат лигнаны – полифенолы, которые снижают риск образования рака молочной железы.

Кроме того, небольшая порция семечек перед сном поможет расслабиться и скорее уснуть. Их можно использовать в различных блюдах, например салатах или в тыквенном супе.

Однако чрезмерное употребление данного продукта приводит к газообразованию и дискомфорту в желудке. Эксперты портала EatThisNotThat отмечают, что если тыквенные семечки плохо пережевывать, то они могут повредить горло и пищевод.

Здоровье,
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