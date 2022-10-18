Перечислены самые болезненные пластические операции

Красота требует жертв. С этой истиной мир давно свыкся и женщины в погоне за идеальной внешностью готовы не просто сидеть на диетах, тренироваться в зале и делать инъекции. Многие готовы на оперативное вмешательство, порой даже не понимая насколько оно может быть болезненным. О том, какие пластические операции являются наиболее болезненными рассказала пластический хирург Надежда Петраш.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Надежда Петраш, пластический хирург, косметолог.

Видео дня

Комплексные операции

На первом месте стоят симультанные (комплексные) пластические операции, для которых характерна наиболее высокая чувствительность и болезненность в послеоперационном периоде характерна для симультанных комплексных операций таких, как, например, абдоминопластика в сочетании с липосакцией, липофилингом ягодиц и маммопластикой. Такие операции проводятся чаще всего не одним хирургом для сокращения операционного времени. Перед проведением вмешательств проводится тщательное предоперационное обследование, подготовка к операции. Один из важных этапов — последующая реабилитация. Слаженная работа операционной бригады: хирургов, анестезиологов, медсестер и санитарок, гарантирует безопасность и более мягкую реабилитацию.

Подтяжка живота

На втором месте абдоминопластика (подтяжка живота): если говорить о рейтинге боли среди других хирургических вмешательств, то здесь можно было бы поставить от 4 до 6 баллов при максимуме в 10 баллов. Оперативное вмешательство позволяет сделать живот плоским, удалить лишний кожный лоскут и избыток жира, а также подтянуть мышцы живота. Абдоминопластика бывает двух типов: частичной и полной. Частичная абдоминопластика подразумевает: большой разрез в нижней части живота, отделение кожи от брюшной стенки ниже пупка, удаление лишнего жира и кожи. Полная абдоминопластика предусматривает большой разрез в нижней части живота (от бедра до бедра), перестройку мышц живота, избавление от лишнего жира и кожи, перемещение пупочной зоны. Восстановление после абдоминопластики занимает не менее полугода, включает ношение компрессионного белья. После операции могут наблюдаться отечность, синяки, гематомы. В целом, для восстановительного периода после абдоминопластики характерна болезненность, в первое время после вмешательства некоторым пациентам трудно стоять в прямом положении.

Маммопластика

На третьем месте в рейтинге чувствительности пластических операций стоит маммопластика с рейтингом боли от 3 до 5 баллов из 10. Маммопластика переносится легче абдоминопластики, при этом степень болезненности также зависит от сформированного кармана, куда будет помещен имплант, подмышечный карман всегда болезненнее в реабилитации, чем карман, сформированный под железой. Поэтому чаще врачи формируют двухплоскостной карман и ориентируются на достижение результата, а в послеоперационном периоде проводят адекватное обезболивание. Имплантат располагается либо между тканью молочной железы и грудной мышцей, либо за грудной мышцей. Таким образом, разрез кожи делается рядом с грудью или под ней. Какова бы не была болезненность, первые сутки после маммопластики всегда самые сложные, но надо обязательно двигаться, правильно питаться и соблюдать рекомендации. По прошествии первых 3-х дней начинает спадать отечность, через неделю жизнь начинает постепенно налаживаться. Обычно требуется около шести недель, чтобы вы могли возобновить свою обычную деятельность. Тем не менее, побочные эффекты и осложнения иногда могут включать проблемы с нервами в сосках, разрыв имплантатов, повреждение ткани молочной железы и инфекцию.

Липосакция

На четвертом месте одно из самых популярных на сегодняшний день вмешательств — липосакция. Ее рейтинг боли от 3 до 6 баллов из 10. Существует несколько видов данного вмешательства: лазерная, водоструйная и тумесцентная. Последний вариант предусматривает использование для достижения необходимого результата вакуума. Процедура считается относительно болезненной. Восстановление после тумесцентной липосакции происходит в течение двух недель, при этом пациентам рекомендуется носить компрессионное белье. К побочным эффектам после процедуры относятся: болезненность, кровоподтеки, онемение и обесцвечивание кожи, комковатость.

Отопластика