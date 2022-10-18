Эндокринолог связала бесплодие с употреблением сахара

Гинеколог-эндокринолог Ольга Каплина рассказала россиянам, к каким последствиям для репродуктивного здоровья приводит употребление чрезмерного количества сахара.
В беседе с журналистами медик отметила, что злоупотребление легкими углеводами, к которым относится сахар, приводит к нарушениям в работе половой системы женщины. По словам врача, это может привести даже к неспособности зачать ребенка.
"Регулярное употребление сладостей способно угнетать работу яичников и увеличивать секрецию андрогенов, что приводит к серьезным нарушениям функционирования женской половой сферы вплоть до бесплодия", – цитирует Каплину издание "Газета.Ru".
Специалист добавила, что нормализовать цикл невозможно без строгого контроля за рационом, особенно – за количеством съедаемых легких углеводов.
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