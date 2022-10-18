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1 час назад

Нутрициолог Макарова пояснила, почему многие набирают лишний вес зимой

Вечерняя Москва

Нутрициолог, специалист по здоровому питанию Анна Макарова пояснила, почему многие набирают лишние килограммы зимой.

Нутрициолог пояснила, почему многие набирают лишний вес зимой
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Первая причина — это необходимость организма поддерживать тепло в холодное время года. Потребность в энергии возрастает.

Вторая важная причина — это недостаток солнечного света, от которого зависит наше настроение. Многие пытаются поднять себе настроение при помощи вкусной еды, сладостей.

Третья причина — снижение физической активности. Летом люди много времени проводят на прогулках, а зимой хочется посидеть дома. Гиподинамия способствует увеличению веса, передает aif.ru.

Ранее нутрициолог Наталья Нефедова назвала главную ошибку худеющих. Она заключается в резком уменьшении количества потребляемой пищи. Если организм получает мало калорий, то это может привести к замедлению обмена веществ, передает ФАН.

В некоторых случаях хлеб может быть крайне полезен для здоровья. Однако все зависит от конкретного человека. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова

Здоровье,Дарья Русакова,Наталья Нефедова,Анна Макарова,
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