Диетолог поделилась секретом сохранения фигуры осенью

Правильный сезонный рацион — залог здоровья и энергии.
Когда на улице становится заметно холоднее, инстинктивно хочется согреться. Самый простой способ это сделать — плотно поесть. Но как же фигура?Диетолог Татьяна Мещерякова рассказала, как сохранить баланс между стройностью и ощущением тепла.
"Тёплые вещи позволяют не замёрзнуть в любую погоду, а еда всегда есть в ближайшем супермаркете. Зимой, как правило, физическая нагрузка снижается", — объясняет специалист причину набора веса в холода.
Осенью, как правило, чаще хочется горячей и жирной пищи. Порции тоже становятся больше. По словам диетолога это норма, но самоконтроль всё-таки необходим.
"Делайте акцент на сложные углеводы (в рационе должны быть цельнозерновые продукты, сытные супы, крем-супы или супы-пюре)", — советует Татьяна Мещерякова.
Она рекомендует ввести в осенне-зимнее меню согревающие приправы (корицу, паприку, имбирь, мускатный орех). Они и помогут согреться, и раскроют вкус блюда. От любимых многими быстрых углеводов (сладости, макароны и т.п.) лучше временно отказаться — чувство сытости от них длится недолго, а количество калорий колоссальное.