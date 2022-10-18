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2 часа назад

Диетолог поделилась секретом сохранения фигуры осенью

Inc-Newsиещё 1

Правильный сезонный рацион — залог здоровья и энергии.

Диетолог поделилась секретом сохранения фигуры осенью
Фото: Inc-NewsInc-News

Когда на улице становится заметно холоднее, инстинктивно хочется согреться. Самый простой способ это сделать — плотно поесть. Но как же фигура?Диетолог Татьяна Мещерякова рассказала, как сохранить баланс между стройностью и ощущением тепла.

"Тёплые вещи позволяют не замёрзнуть в любую погоду, а еда всегда есть в ближайшем супермаркете. Зимой, как правило, физическая нагрузка снижается", — объясняет специалист причину набора веса в холода.

Осенью, как правило, чаще хочется горячей и жирной пищи. Порции тоже становятся больше. По словам диетолога это норма, но самоконтроль всё-таки необходим.

"Делайте акцент на сложные углеводы (в рационе должны быть цельнозерновые продукты, сытные супы, крем-супы или супы-пюре)", — советует Татьяна Мещерякова.

Она рекомендует ввести в осенне-зимнее меню согревающие приправы (корицу, паприку, имбирь, мускатный орех). Они и помогут согреться, и раскроют вкус блюда. От любимых многими быстрых углеводов (сладости, макароны и т.п.) лучше временно отказаться — чувство сытости от них длится недолго, а количество калорий колоссальное.

Здоровье,Татьяна Мещерякова,
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