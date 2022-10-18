Почему нужно пить воду с лимоном

Диетологи советуют делать это по утрам, чтобы польза для здоровья оказалась максимальной. Итак, что же это за польза?

Фото: Мир новостей Мир новостей

Замедляет старение кожи и волос

Насыщаясь витамином С из лимона, вода влияет на поврежденные клетки кожи, способствует их восстановлению, уменьшает пятна и глубокие борозды, помогает разгладить глубокие и мелкие морщинки.

Наполняясь полезными элементами, кожа восстанавливается изнутри, что помогает борьбе с некоторыми кожными изъянами (прыщи, угри и другие пятна).

Лучше восстанавливается организм после болезни

Если у вас кровоточат десны, наполните стакан теплой водой и добавьте лимонный сок. Вы заметите, что уже через минуту полоскания кровоточивость начинает уменьшаться. Этот очищающий эффект лимонной воды также способствует восстановлению организма после болезни.

У вас сильный жар или воспаление горла? Лимонная вода благоприятно влияет на состояние слизистой и помогает избавиться от бактерий. Вздутие, боли в животе или спазмы? Возьмите стакан теплой воды и добавьте лимонный сок. Это поможет улучшить пищеварение.

Укрепляются внутренние органы

Хотите обеспечить себе на день заряд бодрости, принести пользу вашей иммунной системе? Лимонная вода помогает укрепить иммунитет, предотвращая или противодействуя болезням. Тот, кто пьет в течение дня много такой воды, значительно облегчает работу своих почек.

Если у вас астма или бронхит, то лимонная вода может помочь. Разумеется, проблема не исчезнет, если просто пить по стакану лимонной воды в день, но это поможет улучшить работу дыхательной системы.