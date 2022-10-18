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36 минут назад

Гинеколог перечислила приводящие к женскому бесплодию болезни

Lenta.ru

Причины женского бесплодия очень разнообразны, однако существует ряд болезней, повышающих риск его развития, предупредила акушер-гинеколог медицинского центра «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Светлана Быкова. В беседе с «Лентой.ру» она перечислила основные недуги, приводящие к невозможности зачать ребенка.

Врач перечислила приводящие к женскому бесплодию болезни
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Среди основных причин, провоцирующих женское бесплодие, врач назвала хроническое воспаление матки и придатков, эндометриоз, эндокринные причины, которые вызывают нарушение овуляции, доброкачественные опухоли репродуктивной системы. Однако, по ее словам, в последние годы появились дополнительные факторы, усугубляющие проблему бесплодия.

Быкова объяснила свои выводы тем, что в возрасте 30 лет и старше имеющиеся незначительные «нюансы» в женском здоровье способны перерасти в настоящие проблемы и стать причиной бесплодия. По ее словам, хронический воспалительный процесс в матке и придатках в большинстве случаев протекает скрыто, но из-за него постепенно развивается выраженный спаечный процесс и нарушается проходимость маточных труб.

По словам Быковой, эндокринные причины являются не менее частой проблемой при планировании беременности. В эту группу включают все причины, способные нарушить нормальные процессы овуляции: эндометриоз, поликистоз яичников, повышение уровня гормона пролактина и некоторые доброкачественные опухоли яичников и матки.

В заключение врач рассказала, что существуют и другие, менее частые причины бесплодия — иммунологические. Они связаны с наличием патологии, например, щитовидной железы, анатомическими проблемами матки и придатков. Кроме того, возможно сочетание двух и даже трех причин.

Здоровье,Светлана Быкова,
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