Лайфхаки, чтобы избежать набора веса осенью

Поддержать отличную фигуру очень просто. Осенью диетологи отмечают самый быстрый набор веса из всех сезонов. Причин, почему именно в этот период мы набираем вес гораздо активнее, множество — от снижения активности до перестройки организма при подготовке к зиме. Специалисты спешат обнадежить, ведь зная простые лайфхаки, можно довольно успешно избежать проблем с весом и сэкономить на дополнительных занятиях в спортзале.
То, что вода обеспечивает нормальную работу всех систем, знают все, но соблюдают ли питьевой режим? Не всегда. Диетологи рекомендуют завести дневник, в котором вы будете ежедневно отмечать, сколько вы выпили и сколько нужно выпить еще в течение недели. Держите это расписание на видном месте, чтобы не забыть. Оптимальный режим — каждые полчаса делайте глоток воды, если организм не сопротивляется, пейте дальше, пока есть желание. Еще через полчаса сделайте новый глоток, тем самым создавая привычку с определенной частотой пить воду. Поддерживая водный баланс, у вас будет очень мало шансов набрать лишний вес.
В бешеном ритме сложно следить за своим питанием, часто мы ограничиваемся перекусами вместо полноценного обеда, что приводит к быстрому набору весу, особенно осень, когда за окном холодно и хочется пить как можно больше чая с вкусняшками, которыми угощают коллеги. Тем самым мы перебиваем аппетит и не получаем нужные элементы. Возьмите за правило — выделяем на обед не меньше получаса и обязательно включаем в рацион белковые продукты в осенний период. Так, к ним относятся брокколи, бобовые, орехи и шпинат. Это прекрасный вариант для гарнира, поэтому не игнорируйте данные продукты, сейчас как никогда важно следить за фигурой, чтобы не испытывать муки совести следующей весной.
Но только полезных! Без достаточного потребления жиров наши клеточные мембраны истончаются и чувство сытости проходит очень быстро. Кроме того, отличными продуктами с полезными для организма жирами являются авокадо, орехи, оливки и морская рыба. Диетологи советуют распределять жирные продукты в своем меню на неделю, чтобы в организм поступало равномерное количество веществ — белка, жиров и сложных углеводов. Только разумные порции и разнообразие в тарелке могут помочь поддержать весь в норме в любой сезон.