Лайфхаки, чтобы избежать набора веса осенью

Поддержать отличную фигуру очень просто. Осенью диетологи отмечают самый быстрый набор веса из всех сезонов. Причин, почему именно в этот период мы набираем вес гораздо активнее, множество — от снижения активности до перестройки организма при подготовке к зиме. Специалисты спешат обнадежить, ведь зная простые лайфхаки, можно довольно успешно избежать проблем с весом и сэкономить на дополнительных занятиях в спортзале.

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Больше воды

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То, что вода обеспечивает нормальную работу всех систем, знают все, но соблюдают ли питьевой режим? Не всегда. Диетологи рекомендуют завести дневник, в котором вы будете ежедневно отмечать, сколько вы выпили и сколько нужно выпить еще в течение недели. Держите это расписание на видном месте, чтобы не забыть. Оптимальный режим — каждые полчаса делайте глоток воды, если организм не сопротивляется, пейте дальше, пока есть желание. Еще через полчаса сделайте новый глоток, тем самым создавая привычку с определенной частотой пить воду. Поддерживая водный баланс, у вас будет очень мало шансов набрать лишний вес.

Употребляйте больше белка

В бешеном ритме сложно следить за своим питанием, часто мы ограничиваемся перекусами вместо полноценного обеда, что приводит к быстрому набору весу, особенно осень, когда за окном холодно и хочется пить как можно больше чая с вкусняшками, которыми угощают коллеги. Тем самым мы перебиваем аппетит и не получаем нужные элементы. Возьмите за правило — выделяем на обед не меньше получаса и обязательно включаем в рацион белковые продукты в осенний период. Так, к ним относятся брокколи, бобовые, орехи и шпинат. Это прекрасный вариант для гарнира, поэтому не игнорируйте данные продукты, сейчас как никогда важно следить за фигурой, чтобы не испытывать муки совести следующей весной.

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