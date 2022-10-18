Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+13° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
1 час назад

Диетологи назвали 6 привычек, препятствующих похудению в области живота

РИА "ФедералПресс"

Многие стремятся к достижению плоского живота, но есть факторы, которые этому препятствуют. В частности, неправильное питание или питье через трубочку могут вызвать вздутие. Диетологи назвали 6 привычек, которые мешают похудению в области живота.

Названы 6 привычек, препятствующих похудению в области живота
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Вздутие живота может быть вызвано основными проблемами с пищеварением, пищевой непереносимостью или недостаточным употреблением определенного питательного вещества», – передает Eat This, Not That слова доктора медицинских наук, диетолога Эмбер Панконин.

По словам диетолога, пищеварительной системе необходима клетчатка для хорошей работы. Если ее не хватает, то в кишечнике могут происходить запоры и другие проблемы. Нехватка белка также может провоцировать вздутие, а еще это приводит к задержке жидкости в организме.

Еще один враг похудения – жевательная резинка. Из-за сахарных спиртов в ее составе возникает вздутие, дискомфорт, метеоризм. Когда человек пьет жидкость через соломинку, он загоняет в кишечник лишний воздух, как следствие – образуется вздутие. Особенно если напитки сами по себе газированные.

Кстати, газированные напитки диетологи советуют заменить на воду. А от алкоголя лучше совсем отказаться, потому что в самих напитках содержатся пустые калории. Также вместе с ними обычно едят закуски, в которых много жира и соли.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители