Названы 6 привычек, препятствующих похудению в области живота

Многие стремятся к достижению плоского живота, но есть факторы, которые этому препятствуют. В частности, неправильное питание или питье через трубочку могут вызвать вздутие. Диетологи назвали 6 привычек, которые мешают похудению в области живота.

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«Вздутие живота может быть вызвано основными проблемами с пищеварением, пищевой непереносимостью или недостаточным употреблением определенного питательного вещества», – передает Eat This, Not That слова доктора медицинских наук, диетолога Эмбер Панконин.

По словам диетолога, пищеварительной системе необходима клетчатка для хорошей работы. Если ее не хватает, то в кишечнике могут происходить запоры и другие проблемы. Нехватка белка также может провоцировать вздутие, а еще это приводит к задержке жидкости в организме.

Еще один враг похудения – жевательная резинка. Из-за сахарных спиртов в ее составе возникает вздутие, дискомфорт, метеоризм. Когда человек пьет жидкость через соломинку, он загоняет в кишечник лишний воздух, как следствие – образуется вздутие. Особенно если напитки сами по себе газированные.