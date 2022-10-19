Почему к зиме мы набираем лишние килограммы

С наступлением холодов рацион людей всегда сдвигается в сторону более калорийной пищи, и мы начинаем набирать лишние килограммы. Зимой и осенью организм больше тянет на жирные варианты приема пищи, хочется больше мяса, мучного и сладкого. У этих изменений есть объяснение, пишет aif.ru.

Фото: Мир24 Мир24

Во-первых, организму необходимо поддерживать тепло зимой, и потребность в энергии значительно растет. Во-вторых, сказывается недостаток солнечного света, и поводом для радости становится еда, в особенности – сладкое. В-третьих, в холодное время года снижается физическая активность, мы меньше гуляем и чаще выберем провести вечер в теплой квартире.

Чтобы эти факторы не слишком сильно сказывались на весе, нужно всегда помнить про баланс в любой из этих сфер – разнообразить рацион, помнить про метод здоровой тарелки; находить поводы для радости не только в еде, но и в других вещах, хобби; заниматься спортом, даже утренняя гимнастика положительно скажется на здоровье, а также не забывать про прогулки на свежем воздухе.