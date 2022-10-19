Врач раскрыла правильный рацион после 40 лет

«Питаться разнообразно надо ради здорового микробиома — это залог хорошего пищеварения, а значит и здоровья ЖКТ и всего организма. Ищем разнообразие внутри каждой продуктовой группы. Например, бобовые — это и горох, и фасоль, и чечевица, маш, нут, бобы. Злаки — не только рис или гречка, но и просо, сорго, кукуруза, полба, киноа. Молочные продукты — это прежде всего кисломолочные, они отлично воздействуют в целом на организм и на микробиом, в частности», — посоветовала доктор.