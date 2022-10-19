Как фитнес-тренер полгода не замечала беременность

В то время, как одни девушки узнают о своей беременности на самых ранних сроках (порой без симптомов, а за счет одной лишь интуиции), другие не подозревают о своем новом статусе месяцами.

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В числе последних фитнес-блогер из Канады Эбби Поллок, которая полгода не знала о том, что вынашивает ребенка. Подробнее об этой истории – в материале "Рамблера".

Казалось бы, как фитнес-тренер может не замечать изменения в своем теле на протяжении полугода? Вот только все эти месяцы, по словам Поллок, никаких изменений не было. Ее живот оставался плоским, и даже кубики пресса никуда не исчезли.

Единственный симптом, который тревожил спортсменку – частые запоры. Но она не спешила обращаться к врачу и списывала недомогание на "синдром раздраженного кишечника". Этот диагноз канадке поставили несколько лет назад, и периодически он напоминал о себе. Поллок решила обратиться к врачу, когда запоры стали сопровождаться вздутием живота, а в районе брюшной полости она нащупала уплотнение. Оказавшись у специалиста, Эбби узнала, что уже полгода вынашивает ребенка.

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На отсутствие месячных в течение шести месяцев тренер не обращала внимания. У блогера уже случались гормональные сбои, в ходе которых исчезала менструация, поэтому она не придала данному симптому значения.