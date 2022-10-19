Названы способы сохранить фигуру в холодное время года

Во время похолодания усиливается аппетит, поэтому уже сейчас необходимо задуматься о правильном сезонном рационе, чтобы и наедаться, и не поправляться. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова.

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Эксперт посоветовала изменить качество пищи, а не ее количество. По словам нутрициолога, сырые овощи стоит заменить на термически обработанные.

Акцент в питании нужно сделать на сложные углеводы. В рационе должны быть цельнозерновые продукты, дающие насыщение на длительный срок. Стоит поэкспериментировать с приправами и ввести в рацион кардамон, корицу, паприку, имбирь, мускатный орех.

— Они позволят существенно обогатить вкусовую гамму и повысить качество блюда, — сказала диетолог в комментарии Life.ru.