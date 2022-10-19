Шоколад приносит только вред: правда или миф

Многие из нас убеждены в том, что шоколад вреден для здоровья. В крайнем случае потреблять его можно лишь в минимальных дозах, но лучше и вовсе навсегда отказаться от этого продукта. Но имеют ли эти суждения хоть что-то общее с реальностью? Выяснял "Рамблер".

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За пользу шоколада могут ручаться хотя бы ученые, исследование которых опубликовано в журнале American Journal of Clinical Nutrition.

Эксперты провели исследование, в котором приняли участие свыше 20 тысяч англичан. В ходе работы специалисты установили, что испытуемые, съедавшие по два шоколадных батончика в день, на 11% меньше предрасположены к сердечному приступу или инсульту, чем те, кто вообще не ел шоколад. Кроме того, любители шоколада на 25% реже умирают от сердечно-сосудистых недугов.

Исследование ученых становится еще интереснее, если учесть тот факт, что большинство подопытных употребляли молочный шоколад, а не горький.

Последний, к слову, считается более здоровым за счет низкого содержания сахара. В Институте Копенгагена ученые пришли к выводу, что маленький кусочек горького шоколада способен притупить чувство голода. А эксперты из Университета Аквилы в Италии установили, что люди, съедавшие в течение двух недель по кусочку горького шоколада, уменьшали потребление сахара на 50%.