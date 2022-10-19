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26 минут назад

Названы действенные способы борьбы со стрессом

Москва24

Жители столицы назвали действенные способы борьбы со стрессом. Об этом говорится в результатах онлайн-опроса держателей карты "Тройка" в приложении "Город".

Названы действенные способы борьбы со стрессом
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"В борьбе со стрессовым состоянием каждому четвертому опрошенному москвичу помогает бороться просмотр фильмов и сериалов, каждый пятый начал больше гулять и заниматься спортом", – говорится в материале.

Согласно результатам исследования, 18% опрошенных стали продуктивнее работать, 14% – стараются чаще проводить время в кругу семьи и друзей, 13% – балуют себя вкусной едой.

Уточняется, что каждый десятый житель столицы концентрируется на занятиях, которые любит.

Ранее главный внештатный психиатр Минздрава Подмосковья Антон Масякин сообщил, что из-за длительного эмоционального перенапряжения у человека повышаются уровни гормонов стресса, что может стать причиной развития различных зависимостей.

Психиатр добавил, что в обычном состоянии подобный гормон быстро выводится из организма, но при постоянном стрессе выделение кортизола приводит к сонливости, тяге к сладкому, депрессии и другим негативным реакциям.

Здоровье,
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