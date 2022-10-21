Биохимическая беременность: что это и насколько опасно

Тест показал две полоски, но вы уверены, что точно не могли забеременеть? Не спешите паниковать. Возможно, всему виной биохимическая беременность — самопроизвольный выкидыш на раннем сроке. Вместе с гинекологом мы разобрались, почему такое происходит и чем чревато для организма.

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Что такое биохимическая беременность

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Возможно, вы не знали, но оплодотворение яйцеклетки еще не гарантирует развития клинической беременности, а две полоски не являются верным признаком успешного зачатия. Положительный результат на тесте может появиться при биохимической беременности, которая происходит на сроке до пяти недель. События разворачиваются следующим образом: у женщины случается задержка, тест показывает две полоски, но затем приходят месячные.

Дело в том, что на ранних сроках в организме женщины повышается концентрации ХГЧ — гормона беременности. Это сигнал, что яйцеклетка оплодотворилась, попала в матку и закрепилась на ее стенках (если говорить точнее, имплантировала плодное яйцо). Современные домашние тесты очень чувствительны к ХГЧ и редко обманывают. При биохимической беременности зачатие действительно имело место, однако оплодотворенной яйцеклетке не удалось закрепиться.

Установить биохимическую беременность, как объясняет акушер-гинеколог Илона Агрба, ведущий специалист сети клиник «Семейная», можно только с помощью анализа крови и мочи на ХГЧ. На УЗИ она никак не визуализируется, потому что все происходит на доэмбриональном этапе: плод не успевает развиться до жизнеспособного состояния. Из-за этого большинство женщин даже не подозревают, с чем столкнулись.

Почему это происходит

«Около 60% неразвивающихся беременностей связаны с мутациями в генетическом материале оплодотворенной яйцеклетки. Это не позволяет беременности развиться до визуализируемого размера», — объясняет Агрба. Многие специалисты предполагают, что биохимическая беременность — элемент естественного отбора. Организм женщин заинтересован в здоровом потомстве, поэтому отторгает «бракованный» материал с хромосомными аномалиями.

Среди возможных причин Илона Агрба называет гормональный дисбаланс, нарушение гемостаза, поликистоз яичников и возраст. У женщин в возрасте 20-30 лет, как считают ученые, биохимическая беременность может наступить с вероятностью 9-17%, но с годами риск увеличивается. Курение, злоупотребление алкоголем и кофе (запрещенные вещества тоже входят в список) и не самый здоровый образ жизни в целом относятся к факторам риска.

Кстати, какую роль в случившемся играет мужчина, на текущий момент неизвестно. Есть предположение, что низкое качество мужской спермы может спровоцировать у женщины непроизвольный аборт на ранней стадии, но это еще не доказано.

Признаки биохимической беременности

Если вы не делаете регулярные тесты на беременность, не отслеживаете менструальный цикл и овуляцию, биохимическая беременность может пройти для вас незаметно. По словам Илоны Агрба, чаще всего она проявляется задержкой менструации, на которую женщины и обращают внимание прежде всего. «Как правило, токсикоз, повышенная чувствительность груди и другие проявления беременности не успевают развиться или настолько слабы, что женщина их не замечает», — объясняет эксперт.

Бывают случаи, когда биохимическая беременность сопровождается небольшим кровотечением. Оно может продолжаться пару часов, но в отдельных случаях длится несколько дней. Такое кровотечение похоже на менструальное, но проходит немного болезненнее и обильнее, иногда с появлением сгустков крови и боли внизу живота. Спутать его с менструацией просто, поэтому многие женщины не осознают, что произошел самопроизвольный аборт на раннем сроке. Специалисты также отмечают, что в 20-30% случаев на ранних этапах беременности может начаться небольшое кровотечение, половина из которых не сигнализирует о выкидыше.

Как предотвратить биохимическую беременность

К сожалению, никак. Учитывая, что в большинстве случаев биохимическая беременность происходит из-за хромосомных аномалий, от нее никто не застрахован. «Единственное, что вы можете сделать: вести здоровый образ жизни и не волноваться. Это действенный совет в любой ситуации», — говорит Илона Агрба. При подготовке к беременности стоит отказаться от вредных привычек, в процессе — следить за питанием, отслеживать свое состояние и регулярно консультироваться с врачом.

Конечно, обманчивый положительный тест вселяет надежду, особенно женщинам, которые давно и безуспешно пытаются забеременеть. В этом случае осознание, что никакой беременности не было, может не на шутку расстроить. Проработать свои эмоции можно с психологом или в разговоре с близкими, но главное тут — не опускать руки.