Приемы биохакинга, которые используют звезды Голливуда

Биохакинг, простыми словами, это набор действий, направленных на повышение качеств и продолжительности жизни человека. Биохакеры — люди специфические. Свой организм они воспринимают, как систему, которую можно взломать. Оказывается, чтобы улучшить здоровье, вовсе не обязательно проводить велотренировки в кислородной маске, регулярно посещать криокамеру и ежедневно глотать по тридцать капсул ноотропов, созданных под личный геном. Достаточно воспользоваться некоторыми из рекомендаций, которые нам рассказала Ирма Лэйк.
Ирма Лэйк — тренер по публичным выступлениям, актриса, продюсер. Проводит корпоративное обучение, мастер-классы, семинары, консультирует элиту бизнеса и желающих в нее влиться. Участница международных кинофестивалей. Мотивационный спикер и эксперт по публичным выступлениям конференции TEDX. Ирма Лэйк: «Находясь в Голливуде, я смело могу заявить, что гонка за красотой здесь на уровне «Формулы 1». Гран-при по биохакингу точно следовало бы проводить в Лос-Анджелесе! Выглядеть хорошо здесь не бонус, а требование индустрии, ведь в соперниках у тебя лучшие в мире актрисы и актеры. Когда ты понимаешь, что эффектное появление на вечере может дать старт карьере, появление в клипе — возможность подписать контракт с хорошим агентом, а удачный фильм может обеспечить на всю жизнь, безусловно, хочется выглядеть на все сто круглые сутки».
Вот основные тренды, которые позволяют голливудским небожителям не только сверкать на красных дорожках, но и планировать собственное бессмертие:
Свежий воздух полезен и для кожи, и для мозга. Пойти на хайк — одно из рутинных полезных развлечений в Лос-Анджелесе. Это не только возможность выгулять собаку, сжечь сотню калорий, но и прекрасная возможность встретиться с друзьями или провести переговоры. Вот так, на ходу, а не сидя в кафе, обсуждаются последние новости и самые важные детали контрактов. Совместить приятное с полезным! Здесь запросто можно наткнуться на Эштона Катчера и Джорджа Клуни во время таких прогулок, ведь эти ребята отличные знатоки всех трендов продления молодости.
Если нет настроения торчать часами в спортзале, есть решение. Представьте себе одеяло, которое нагревает тело настолько, что начинается обильное потоотделение. Процедура длится около часа. За это время уходят не только несколько килограмм, но и снижается тревожность. В престижных салонах у вас обязательно заберут телефон, а вместо него дадут наушники с расслабляющей музыкой. Совмещают медитацию с похудением Сигурни Уивер, Дженнифер Лопес и даже Леонардо Ди Каприо.
Первые впечатления Ирмы о Лос-Анджелесе затмила реклама колоникс, или гидроколонотерапии. Кабинетов, где делают эту процедуру, оказалось не меньше стоматологических! Сделать очистку кишечника для многих суперстар, все равно, что сходить на укладку. Биохакеры утверждают: чтобы гордиться красотой кожи, правильным весом и хорошим самочувствием нужно заглянуть глубоко внутрь кишечника. Не воротите нос! Эта процедура так востребована на голливудских холмах неспроста. Колоникс — самый быстрый и надежный способ сбросить пару килограммов за 2 часа и влезть в сногсшибательное платье от Валентино для премьеры. Проверено звездами! Именно этот способ выбирают большинство ваших любимых знаменитостей, готовясь к красной дорожке церемонии Оскар.
Опытные биохакеры не решают проблемы старения, а стараются их предотвратить. Вместо того, чтобы разглаживать морщины, появившиеся от свободных радикалов и лечить болезни, вызванные облучением 4G и 5G полями, они создали специальный магический девайс. Личного Кашпировского в стильном дизайне! Да-да, этот прибор тоже заряжает воду и меняет в ней структуру. Выглядит он как небольшой диффузер и выполнен обычно из камня. Этот чудо-йодо отлавливает свободные радикалы, улучшает качество сна и замедляет время рядом с вами! Шутка, конечно. Со временем только начали экспериментировать. Однако иметь такой девайс не только престижно, но и крайне необходимо, если ваша цель под восемьдесят выглядеть как Мэй Маск или Шер.
Пока звезды-обжоры ищут недостатки этого метода, Дженнифер Энистон, Холли Берри, Скарлетт Йоханссон и многие другие уверены — организм, отдыхая от пищи, не только омолаживается, но и переваривает старые и больные клетки. Фастинг — самый простой и доступный способ очистить организм и повысить его продуктивность. Достаточно выбрать временное окно, во время которого вы не будете принимать пищу. К примеру, 16/8. В течении 16 часов вы обходитесь без еды, а целых 8 часов можно ни в чем себе не отказывать! Среди дополнительных бонусов интервального голодания — свобода от диет и ощутимая экономия денег на продуктах. Лучше купить джинсы от Виктории Бэкхем, тоже адепта фастинга.
Нескольким серьезным продюсерам врачи однажды прописали… смех. Оказалось, это достаточно распространенная терапия. Возможно, поэтому в Лос-Анджелесе столько комедийных клубов. Туда многие с удовольствием ходят, чтобы «подлечиться». За приятным ужином можно вдоволь насмеяться, услышать забавные комментарии на злободневные темы, и, как выяснилось, оздоровиться. Смех подсознанием воспринимается, как команда. Когда мы смеемся, все органы и системы нашего организма мгновенно сбрасывают напряжение и начинают работать в режиме «все ок!». Настроение улучшается за счет выработки гормонов счастья серотонина и дофамина. Именно этот способ обязательно входит в программу лечения как хронической, так и сезонной депрессий.
Как однажды сказал Дейл Карнеги: «Выражение, которое вы носите на лице, куда важнее одежд, которые вы на себя надеваете». Поэтому пусть ваш биохакинг начнется с улыбки!