Приемы биохакинга, которые используют звезды Голливуда

Биохакинг, простыми словами, это набор действий, направленных на повышение качеств и продолжительности жизни человека. Биохакеры — люди специфические. Свой организм они воспринимают, как систему, которую можно взломать. Оказывается, чтобы улучшить здоровье, вовсе не обязательно проводить велотренировки в кислородной маске, регулярно посещать криокамеру и ежедневно глотать по тридцать капсул ноотропов, созданных под личный геном. Достаточно воспользоваться некоторыми из рекомендаций, которые нам рассказала Ирма Лэйк.

Ирма Лэйк — тренер по публичным выступлениям, актриса, продюсер. Проводит корпоративное обучение, мастер-классы, семинары, консультирует элиту бизнеса и желающих в нее влиться. Участница международных кинофестивалей. Мотивационный спикер и эксперт по публичным выступлениям конференции TEDX. Ирма Лэйк: «Находясь в Голливуде, я смело могу заявить, что гонка за красотой здесь на уровне «Формулы 1». Гран-при по биохакингу точно следовало бы проводить в Лос-Анджелесе! Выглядеть хорошо здесь не бонус, а требование индустрии, ведь в соперниках у тебя лучшие в мире актрисы и актеры. Когда ты понимаешь, что эффектное появление на вечере может дать старт карьере, появление в клипе — возможность подписать контракт с хорошим агентом, а удачный фильм может обеспечить на всю жизнь, безусловно, хочется выглядеть на все сто круглые сутки».

Видео дня

Вот основные тренды, которые позволяют голливудским небожителям не только сверкать на красных дорожках, но и планировать собственное бессмертие:

Хайкинг, или прогулка по холмам

Свежий воздух полезен и для кожи, и для мозга. Пойти на хайк — одно из рутинных полезных развлечений в Лос-Анджелесе. Это не только возможность выгулять собаку, сжечь сотню калорий, но и прекрасная возможность встретиться с друзьями или провести переговоры. Вот так, на ходу, а не сидя в кафе, обсуждаются последние новости и самые важные детали контрактов. Совместить приятное с полезным! Здесь запросто можно наткнуться на Эштона Катчера и Джорджа Клуни во время таких прогулок, ведь эти ребята отличные знатоки всех трендов продления молодости.

Инфракрасная сауна — одеяло, или похудение для ленивых

Если нет настроения торчать часами в спортзале, есть решение. Представьте себе одеяло, которое нагревает тело настолько, что начинается обильное потоотделение. Процедура длится около часа. За это время уходят не только несколько килограмм, но и снижается тревожность. В престижных салонах у вас обязательно заберут телефон, а вместо него дадут наушники с расслабляющей музыкой. Совмещают медитацию с похудением Сигурни Уивер, Дженнифер Лопес и даже Леонардо Ди Каприо.

Профессиональная клизма

Первые впечатления Ирмы о Лос-Анджелесе затмила реклама колоникс, или гидроколонотерапии. Кабинетов, где делают эту процедуру, оказалось не меньше стоматологических! Сделать очистку кишечника для многих суперстар, все равно, что сходить на укладку. Биохакеры утверждают: чтобы гордиться красотой кожи, правильным весом и хорошим самочувствием нужно заглянуть глубоко внутрь кишечника. Не воротите нос! Эта процедура так востребована на голливудских холмах неспроста. Колоникс — самый быстрый и надежный способ сбросить пару килограммов за 2 часа и влезть в сногсшибательное платье от Валентино для премьеры. Проверено звездами! Именно этот способ выбирают большинство ваших любимых знаменитостей, готовясь к красной дорожке церемонии Оскар.

Самоведические устройства

Опытные биохакеры не решают проблемы старения, а стараются их предотвратить. Вместо того, чтобы разглаживать морщины, появившиеся от свободных радикалов и лечить болезни, вызванные облучением 4G и 5G полями, они создали специальный магический девайс. Личного Кашпировского в стильном дизайне! Да-да, этот прибор тоже заряжает воду и меняет в ней структуру. Выглядит он как небольшой диффузер и выполнен обычно из камня. Этот чудо-йодо отлавливает свободные радикалы, улучшает качество сна и замедляет время рядом с вами! Шутка, конечно. Со временем только начали экспериментировать. Однако иметь такой девайс не только престижно, но и крайне необходимо, если ваша цель под восемьдесят выглядеть как Мэй Маск или Шер.

Интервальное голодание или фастинг

Пока звезды-обжоры ищут недостатки этого метода, Дженнифер Энистон, Холли Берри, Скарлетт Йоханссон и многие другие уверены — организм, отдыхая от пищи, не только омолаживается, но и переваривает старые и больные клетки. Фастинг — самый простой и доступный способ очистить организм и повысить его продуктивность. Достаточно выбрать временное окно, во время которого вы не будете принимать пищу. К примеру, 16/8. В течении 16 часов вы обходитесь без еды, а целых 8 часов можно ни в чем себе не отказывать! Среди дополнительных бонусов интервального голодания — свобода от диет и ощутимая экономия денег на продуктах. Лучше купить джинсы от Виктории Бэкхем, тоже адепта фастинга.

Смех

Нескольким серьезным продюсерам врачи однажды прописали… смех. Оказалось, это достаточно распространенная терапия. Возможно, поэтому в Лос-Анджелесе столько комедийных клубов. Туда многие с удовольствием ходят, чтобы «подлечиться». За приятным ужином можно вдоволь насмеяться, услышать забавные комментарии на злободневные темы, и, как выяснилось, оздоровиться. Смех подсознанием воспринимается, как команда. Когда мы смеемся, все органы и системы нашего организма мгновенно сбрасывают напряжение и начинают работать в режиме «все ок!». Настроение улучшается за счет выработки гормонов счастья серотонина и дофамина. Именно этот способ обязательно входит в программу лечения как хронической, так и сезонной депрессий.