Пульмонолог раскрыл последствия использования грязного увлажнителя воздуха

«В этой влажной среде, в этой банке, где находится вода, могут расти и размножаться так называемые микобактерии. В том числе микобактерии туберкулёза, но чаще всего другие микобактерии атипичные, которые могут вызывать такие туберкулёзоподобные заболевания лёгких», — заявил он в беседе с Life.ru.