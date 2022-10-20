4 "тихих" симптома рака яичников

Ежегодно в России диагностируют порядка 12 тысяч новых случаев рака яичников. К несчастью, зачастую недуг выявляют на самых поздних стадиях, когда шансов на успешное лечение остается крайне мало.

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Подробнее о том, как распознать опасный недуг в самом начале его развития – в материале "Рамблера".

Прежде всего, чтобы не упустить из виду рак яичников, важно регулярно проходить диспансеризацию. Но, кроме того, необходимо знать о "тихих" симптомах, которые возникают на ранних стадиях.

частое мочеиспускание

боль в желудке

вздутие живота

быстрое насыщение или снижение аппетита Специалисты фонда The Lady Garden Foundation , которые занимаются повышением осведомленности о разных видах онкологии, выделили четыре ранних симптома опухоли яичников. Как правило, они проявляются у женщин старше 50 лет:

Кроме того, рак яичников может сигнализировать о себе посредством болей в спине, которую женщины часто списывают на радикулит или остеохондроз.

В числе иных симптомов данного вида онкологии: запоры, боль и дискомфорт в области таза, повышенная утомляемость и необъяснимая потеря веса.