4 "тихих" симптома рака яичников

Ежегодно в России диагностируют порядка 12 тысяч новых случаев рака яичников. К несчастью, зачастую недуг выявляют на самых поздних стадиях, когда шансов на успешное лечение остается крайне мало.
Подробнее о том, как распознать опасный недуг в самом начале его развития – в материале "Рамблера".
Прежде всего, чтобы не упустить из виду рак яичников, важно регулярно проходить диспансеризацию. Но, кроме того, необходимо знать о "тихих" симптомах, которые возникают на ранних стадиях.
Кроме того, рак яичников может сигнализировать о себе посредством болей в спине, которую женщины часто списывают на радикулит или остеохондроз.
В числе иных симптомов данного вида онкологии: запоры, боль и дискомфорт в области таза, повышенная утомляемость и необъяснимая потеря веса.
Если внезапные изменения в работе организма не проходят по прошествии двух недель, обязательно обращайтесь к врачу.