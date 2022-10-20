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3 часа назад

Исследование показало, что банки для специй могут стать источником заболеваний

Мира Маркина

Новое исследование ученых из Университета штата Северная Каролина и Школы экологических и биологических наук Рутгерса выяснили, что баночки, в которых обычно хозяйки хранят специи, легко загрязняются и в них могут попасть организмы, вызывающие сальмонеллез. Слова ученых цитирует MedicalXpress.

Назван источник заражения продуктов на кухне
Фото: unsplashunsplash

Врач раскрыл способ правильного хранения кетчупа

Ученые провели эксперимент, в ходе которого определили, что около 48% баночек для специй, которые были изучены, оказались заражены бактериофагом. Кроме того, опасные микроорганизмы, по словам ученых, также концентрируются на поверхности разделочных досок и мусорных баках.

Для того, чтобы избежать опасности заражения, заслуженный профессор кафедры пищевых наук Дональд Шаффнер призвал правильно обращаться с пищей и не забывать о гигиене рук.

Ранее врач назвала вредный для аллергиков и детей завтрак.

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