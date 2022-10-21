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1 час назад

То лапы ломит, то хвост отваливается: как распознать воспаление суставов

Секрет Фирмыиещё 2

«Бодрость духа, грация и пластика». Если эти слова из известной песни Владимира Высоцкого про гимнастику не про вас, то проверьте, нет ли у вас проблем с суставами. Всё-таки здоровые суставы — залог активной жизни. Причём проблемы могут быть и у пенсионеров, и у тех, кому до заслуженного отдыха ещё далеко. Как распознать проблему и где искать причину, «Газете.Ru» рассказала врач-хирург «СМ-Клиники» Мери Амбарцумян.

Как распознать воспаление суставов
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Специалист объяснила, что воспаление суставов — артрит — может возникнуть не только из-за проблем с опорно-двигательной системой или обычного ушиба. Причины могут быть самыми неожиданными. Например, осложнение после простуды или половая инфекция. Как говорится, беда пришла откуда не ждали. Причём любое воспаление ведёт к необратимому разрушению суставов. Так что тут медлить нельзя и лучше сразу обращаться к врачу.

На какие симптомы нужно обратить внимание: боль и ощущение тепла в суставе; отечность, покраснение, увеличение или деформация сустава, скованность движений; к ним могут добавиться ещё температура и даже высыпания на теле. Все эти признаки могут говорить не только о воспалении, но и о серьёзном системном заболевании. Это уже определит только специалист. Если вы любитель народных методов лечения, то снять воспаление в суставах помогает имбирь. Только лечение он не заменит и в некоторых случаях может навредить. Ещё некоторые укрепляют суставы лечебными грязями — то тут тоже вопрос эффективности спорный.

Фото: Unsplash, Unsplash License

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