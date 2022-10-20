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3 часа назад

Врач перечислил предпосылки развития опасной и частой у женщин болезни суставов

Lenta.ru

Врач перечислил предпосылки развития опасной и частой у женщин болезни суставов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Коксартроз — опасное дегенеративное заболевание суставов, спровоцировать которое может ряд факторов, в том числе сидячий образ жизни, предостерег травматолог-ортопед Артур Глумаков. В беседе с изданием МК.ru он перечислил основные предпосылки развития патологии тазобедренного сустава.

Коксартроз поражает не только кость сустава, но и все окружающие его ткани: капсулу, связки, сухожилия и мышцы, из-за чего его подвижность ограничивается, объяснил врач. Чаще других подвержены этому дегенеративному заболеванию женщины и профессиональные атлеты.

Среди факторов риска коксартроза Глумаков назвал сидячий или малоподвижный образ жизни, из-за которого отсутствуют осевые нагрузки на конечности, а также тяжелый физический труд и спорт больших достижений, приводящий к перегрузке суставов. Также часто болезнь встречается у женщин в постменопаузе. Ортопед объяснил этот факт перестройкой гормонального фона, которая провоцирует остеопороз и, как следствие, проблемы с суставами и хрупкость костей.

Ранее травматологи Алексей Зинченко и Максим Смола озвучили меры профилактики артрита и артроза. По их словам, снизить риск развития патологий суставов позволят укрепление мышц и поддержание здорового веса.

Здоровье,
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