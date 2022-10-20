Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+7° в 
USD 61.59EUR 60.11
Войти в почту
2 часа назад

Гинеколог Михеенко назвала срок воздержания от интима после родов

Мира Маркина

В интервью «Ленте.ру» акушер-гинеколог София Михеенко заявила, что оптимальным для возвращения к интимной жизни после родов считает срок в 42 дня.

Назван оптимальный срок воздержания от интима после родов
Фото: unsplashunsplash

Эксперт объяснила, что во время беременности и в процессе родов в организме женщины происходят значительные изменения: перестраивается гормональный фон, изменяют положение внутренние органы, раскрывается шейка матки и т.п.

Лучшие советы для яркой интимной жизни от западных сексологов

В течение 42 дней после родов организм постепенно возвращается к своему обычному состоянию. При этом Михеенко добавила, что особенное внимание стоит уделить возможным ранам, оставшимся после родов. До полного их заживления возвращаться к интимной жизни гинеколог не рекомендует, поскольку через незажившие раны в организм могут проникнуть бактерии.

Также Михеева отметила, что перед возобновлением интимной жизни после родов стоит посетить гинеколога и сдать необходимые анализы и мазки.

Ранее сексолог рассказала об опасности отношений на расстоянии.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители