Назван оптимальный срок воздержания от интима после родов

В интервью «Ленте.ру» акушер-гинеколог София Михеенко заявила, что оптимальным для возвращения к интимной жизни после родов считает срок в 42 дня.

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Эксперт объяснила, что во время беременности и в процессе родов в организме женщины происходят значительные изменения: перестраивается гормональный фон, изменяют положение внутренние органы, раскрывается шейка матки и т.п.

В течение 42 дней после родов организм постепенно возвращается к своему обычному состоянию. При этом Михеенко добавила, что особенное внимание стоит уделить возможным ранам, оставшимся после родов. До полного их заживления возвращаться к интимной жизни гинеколог не рекомендует, поскольку через незажившие раны в организм могут проникнуть бактерии.