Обнаружено токсичное вещество в спортивных бюстгальтерах

Экологи американской компании нашли в спортивных топах химическое вещество, которое может привести к астме, сердечно-сосудистым заболеваниям и ожирению.
Ученые экологической организации провели исследование и узнали, что содержание токсического вещества бисфенол А, содержащийся в спортивных бюстгальтерах в несколько десятков раз превышает безопасную норму. Отмечается, что необходимое количество вещества составляет три микрограмма в день при попадании на кожу.
По предварительным данным, экологи также проверили спортивные футболки брендов New Balance, Reebok, Тhe North Face, Mizuno, Athleta, Brooks и обнаружили аналогичные результаты. Об этом передает CNN.
Американская компания направила юридическое уведомление спортивным организациям. Сообщается, что у них будет около 60 дней, чтобы устранить нарушения.