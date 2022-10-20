Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+7° в 
USD 61.59EUR 60.11
Войти в почту
57 минут назад

Ученые обнаружили токсичное вещество в спортивных бюстгальтерах

Vse42.ru

Экологи американской компании нашли в спортивных топах химическое вещество, которое может привести к астме, сердечно-сосудистым заболеваниям и ожирению.

Обнаружено токсичное вещество в спортивных бюстгальтерах
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Ученые экологической организации провели исследование и узнали, что содержание токсического вещества бисфенол А, содержащийся в спортивных бюстгальтерах в несколько десятков раз превышает безопасную норму. Отмечается, что необходимое количество вещества составляет три микрограмма в день при попадании на кожу.

По предварительным данным, экологи также проверили спортивные футболки брендов New Balance, Reebok, Тhe North Face, Mizuno, Athleta, Brooks и обнаружили аналогичные результаты. Об этом передает CNN.

Американская компания направила юридическое уведомление спортивным организациям. Сообщается, что у них будет около 60 дней, чтобы устранить нарушения.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители