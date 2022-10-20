Обнаружено токсичное вещество в спортивных бюстгальтерах

Экологи американской компании нашли в спортивных топах химическое вещество, которое может привести к астме, сердечно-сосудистым заболеваниям и ожирению.

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Ученые экологической организации провели исследование и узнали, что содержание токсического вещества бисфенол А, содержащийся в спортивных бюстгальтерах в несколько десятков раз превышает безопасную норму. Отмечается, что необходимое количество вещества составляет три микрограмма в день при попадании на кожу.

По предварительным данным, экологи также проверили спортивные футболки брендов New Balance, Reebok, Тhe North Face, Mizuno, Athleta, Brooks и обнаружили аналогичные результаты. Об этом передает CNN.