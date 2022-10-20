Репродуктолог рассказал об опасности ношения колготок осенью

«Как мы знаем, процесс оплодотворения связан с овуляцией и прохождением яйцеклетки, вышедшей из фолликула по маточной трубе. Далее она встречается со сперматозоидом и прикрепляется в полости матки. Так вот, воспалительные заболевания органов малого таза очень часто могут приводить к запаиванию просвета маточных труб, к их слипанию», — заявил Борис Лордкипанидзе.