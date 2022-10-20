Репродуктолог рассказал об опасности ношения колготок осенью

Серьезные проблемы репродуктивной системы могут быть вызваны ношением тонких колготок в холодное время года. Об этом в беседе с Life.ru рассказал к.м.н, акушер-гинеколог и международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья в РФ Борис Лордкипанидзе.
По словам врача, россиянкам, которые любят носить укороченные свитеры и неплотные колготки, следует быть острожными осенью. Это может спровоцировать увеличение количества заболеваний, связанных с воспалительными процессами органов малого таза.
«Как мы знаем, процесс оплодотворения связан с овуляцией и прохождением яйцеклетки, вышедшей из фолликула по маточной трубе. Далее она встречается со сперматозоидом и прикрепляется в полости матки. Так вот, воспалительные заболевания органов малого таза очень часто могут приводить к запаиванию просвета маточных труб, к их слипанию», — заявил Борис Лордкипанидзе.
Ранее «Газета.Ru» сообщила, что репродуктолог рекомендовала россиянкам рожать в возрасте 25-35 лет.