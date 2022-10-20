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24 минуты назад

Ученые рассказали об опасности средств для выпрямления волос

Москва24

Средства для выпрямления волос могут стать причиной развития рака матки, утверждают ученые из Национального института здравоохранения в США. Исследование опубликовано на сайте организации.

Ученые рассказали об опасности средств для выпрямления волос
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Ученые 11 лет анализировали состояние здоровья 33,9 тысячи участниц эксперимента в возрасте от 35 до 74 лет. Выяснилось, что у 378 женщин был выявлен рак матки.

"<…> у тех, кто часто ими (средствами для волос. – Прим. ред.) пользуется, этот риск увеличивается до 4,05 процента", – отметила руководитель исследования Александра Уайт.

Ученые не анализировали составы тех или иных брендов, уточнила она. Химические вещества, например, парабены и фталаты оказались опасными для эндокринной системы человека. При этом, поделились специалисты, краски, осветлители и другие средства не влияли на развитие недуга.

По словам ученых, эксперимент стал первым эпидемиологическим исследованием, которое выявило связь между использованием выпрямителя и раком матки.

Ранее сообщалось, что Минздрав Канады снял более 1,5 миллиона емкостей шампуней из-за того, что в составе средств обнаружили вещества, провоцирующие рак. Среди продукции оказались товарные марки TIGI, Dove и Tresemm.

Здоровье,
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