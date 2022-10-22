"Не воспринимайте за норму": откуда берется ПМС и что с ним делать

Предменструальный синдром имеет широкий спектр проявлений от эмоциональной нестабильности и плаксивости до болезненных ощущений мигреней и отеков. "Рамблер" расскажет, можно ли с ним что-нибудь сделать.

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По статистике, неприятный синдром возникает примерно за неделю до начала менструации у каждой второй женщины. Симптомы ПМС исчезают с началом менструации либо с ее завершением. Причем у некоторых женщин болезненные ощущения могут быть настолько сильными, что серьезно влияют на работоспособность.

К сожалению, полный и однозначный спектр факторов и причин, лежащих в основе заболевания, не определен. Среди возможных причин называются в том числе: генетика, высокий уровень стресса в жизни женщины, гормональные нарушения. Кроме того, среди факторов влияющих на появление ПМС могут быть нехватка витаминов А и B6, кальция, магния, цинка. Исходя из этого, вероятнее всего синдром вызывает не одна, а комплекс причин.

Для определения причин ПМС и выявления возможных сопутствующих заболеваний врач проводи комплексное обследование, которое включает консультацию специализированных врачей.

Для лечения и облегчения синдрома могут быть прописаны медикаменты, например, седативные, обезболивающие, мочегонные препараты. Кроме того, при обнаружении явных проблем со здоровьем или нарушений гормонального фона также назначается соответствующие медикаменты.

Среди немедикаментозных форм лечения:

обеспечение полноценного и качественного сна,

соблюдение принципов правильного и сбалансированного питания,

подразумевающее восполнение потребностей организма в растительном и животном белке, витаминах, клетчатке,

включение умеренной физической активности в распорядок дня,

исключение сильных умственных и физических нагрузок.