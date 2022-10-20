Женщинам из больших городов назвали неожиданную причину их полноты

Исследователи Мичиганского университета назвали грязный воздух неожиданной причиной полноты жительниц больших городов старше 40 лет. Об этом сообщает ScienceDaily.

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Автор исследования, врач-эпидемиолог Синь Ван рассказал, что женщины в возрасте 40-50 лет, проживающие в районах с повышенным содержанием в воздухе мелких частиц, диоксида азота и озона, более подвержены набору лишнего веса. Причем этот эффект не зависит от образа жизни.

Ученые из США также заявили, что у наблюдаемых американок из мегаполисов с загрязненным воздухом уровень жира в организме был в среднем на 1,1 килограмма выше, чем у жительниц других районов. В исследовании принимали участие 1654 женщины европейского, африканского и азиатского происхождения.

Лучшим способом справиться с излишней полнотой, по мнению исследователей, для горожанок остаются регулярные занятия спортом.