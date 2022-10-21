Женщин предупредили о незаметной болезни с опасными последствиями

Миома матки может развиваться незаметно, поэтому ее часто обнаруживают случайно, на плановом осмотре у гинеколога, рассказала акушер-гинеколог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Светлана Быкова. В беседе с «Лентой.ру» врач предупредила об опасных последствиях, которые может повлечь запущенная болезнь.

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По словам Быковой, миома может сопровождаться бесплодием или невозможностью вынашивания беременности. При этом очевидные симптомы (кровотечения, тянущие боли внизу живота, учащенное мочеиспускание) проявляются только в трети случаев миомы. В остальных случаях женщины даже не подозревают, что с ними что-то не так.

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Основными причинами возникновения миомы акушер-гинеколог назвала наследственность, стрессы, неблагоприятное воздействие окружающей среды, жесткие диеты или скудное питание, слишком частое употребление фастфуда с большим количеством канцерогенов, гормональные и нейроэндокринные нарушения, аборты и травматичные роды, воспалительные и инфекционные процессы репродуктивной системы, длительное или неправильное использование внутриматочных контрацептивов.

Если раньше заболевание диагностировали у женщин старше 40 лет, то в последнее время эта планка постоянно снижается, утверждает Быкова. Миому находят и у нерожавших женщин, и у тех, кому нет 30 лет.

у 25 процентов женщин обнаруживают миому матки

Миома, выявленная на ранней стадии, успешно лечится, успокоила акушер-гинеколог. Так, если узлы не успели вырасти до больших размеров, то рост опухоли можно остановить лекарственными препаратами. Часто этот метод оказывается весьма эффективным. Если же из-за опухоли начались осложнения, то проводят операцию.

Чтобы снизить риск возникновения миомы, специалистка советует регулярно посещать гинеколога, правильно подбирать средства контрацепции, избегать несбалансированного питания, вести активный образ жизни, спать достаточное количество времени, больше гулять и следить за гормональным фоном.