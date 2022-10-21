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1 час назад

Гинеколог Сонина назвала запоры симптомом распространенной женской болезни

Диана Товсепова

Гинеколог Татьяна Сонина в беседе с «Лентой.ру» объяснила, что запоры могут быть симптомом распространенной женской болезни.

Гинеколог назвала запоры симптомом распространенной женской болезни
Фото: PxherePxhere

В частности, запоры и затрудненное мочеиспускание, по словам гинеколога, могут говорить о наличии кисты яичников.

Врач объяснила, что кисты яичников относят к доброкачественным новообразованиям тканей железы. Они долго развиваются и могут достигать 20 и более сантиметров в диаметре.

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По словам гинеколога, у половины женщин детородного возраста с нерегулярным циклом диагностируют кисту яичников.

"Кисту яичников диагностируют... и у трети тех, кто не жалуется на сбои менструального цикла", — объясняет врач.

Врач объяснила, что это довольно распространенное нарушение репродуктивной сферы.

При этом возникают кисты не просто так, а из-за разных причин: проблем с иммунной системой, хронических воспалений, гормональных нарушений.

Женщины могут сами даже не подозревать о наличии кисты, а найти ее только на обследовании. Однако иногда киста выдает себя некоторыми симптомами. Среди них врач назвала нарушения менструального цикла, запоры и затруднения мочеиспускания, боли внизу живота, отдающие в пах или внутреннюю сторону бедра.

"Важно своевременно и правильно поставить диагноз и получить адекватное лечение. В противном случае есть риск развития рака", — заключила акушер-гинеколог.

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