Гинеколог назвала запоры симптомом распространенной женской болезни

Гинеколог Татьяна Сонина в беседе с «Лентой.ру» объяснила, что запоры могут быть симптомом распространенной женской болезни.

Фото: Pxhere Pxhere

В частности, запоры и затрудненное мочеиспускание, по словам гинеколога, могут говорить о наличии кисты яичников.

Врач объяснила, что кисты яичников относят к доброкачественным новообразованиям тканей железы. Они долго развиваются и могут достигать 20 и более сантиметров в диаметре.

По словам гинеколога, у половины женщин детородного возраста с нерегулярным циклом диагностируют кисту яичников.

"Кисту яичников диагностируют... и у трети тех, кто не жалуется на сбои менструального цикла", — объясняет врач.

Врач объяснила, что это довольно распространенное нарушение репродуктивной сферы.

При этом возникают кисты не просто так, а из-за разных причин: проблем с иммунной системой, хронических воспалений, гормональных нарушений.

Женщины могут сами даже не подозревать о наличии кисты, а найти ее только на обследовании. Однако иногда киста выдает себя некоторыми симптомами. Среди них врач назвала нарушения менструального цикла, запоры и затруднения мочеиспускания, боли внизу живота, отдающие в пах или внутреннюю сторону бедра.

"Важно своевременно и правильно поставить диагноз и получить адекватное лечение. В противном случае есть риск развития рака", — заключила акушер-гинеколог.