Врачи опровергли данные о вреде белого хлеба для сердца и сосудов

Исследователи из Университета штата Аризона показали, что потребление большого количества рафинированных зерновых продуктов из хлеба, риса и макарон не увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Работа опубликована в журнале Mayo Clinic Proceedings.

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Ученые провели мета-анализ 17 исследований, в которых приняли участие 877 тыс. человек. В них оценивалось влияние на сердечно-сосудистую систему продуктов, содержащих очищенное зерно: хлеба, хлопьев, макарон, белого риса, тортов, печенья. Оказалось, что очищенное зерно само по себе не связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Эта работа ставит под сомнение широко распространенное мнение о вреде рафинированного зерна. Авторы предполагают, что негативное влияние рафинированных зерен объясняется тем, что их часто сочетают с красным мясом, жирной пищей и сладкими напитками, которые и повышают риск болезней сердца и сосудов.

Ученые считают, что обработанным зернам может найтись место и в здоровой диете. Несмотря на то, что следует продолжать усилия по пропаганде потребления цельнозерновых продуктов, это не обязательно означает отказ от рафинированных зерен.