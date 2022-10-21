Нужен ли нашему мозгу сахар и чем его заменить

Получить глюкозу организм может и из других продуктов.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Что представляет собой сахар для нашего организма: сладкую смерть или пищу для ума? Вокруг этого продукта сложилось много предубеждений и мифов. Разбираемся с врачом, где правда.

Зачем нам нужен сахар

Глюкоза — главный источник энергии для всего организма, для мозга в том числе. Низкий уровень сахара в крови приводит к головокружению, слабости, снижению интеллектуальной трудоспособности. Однако нередко этот факт трактуют неверным образом.

То, что нашему организму нужна глюкоза, вовсе не значит, что ему нужны сладости, а печенье, пряники, сладкая газировка и конфеты полезны. Глюкоза мозгу нужна, но вот употребление сладостей для его работы не требуется. Такой парадокс.

Во-первых, скрытые сахара содержатся в несладких продуктах питания: хлебе, консервах, соусе. Очень много сахара в готовых завтраках и фруктовых йогуртах, потребление которых тоже стоит ограничивать. Даже исключив все сладости из рациона, человек всё равно будет получать достаточное количество глюкозы.

Где содержится сахар

Даже на низкоуглеводной или безуглеводной диете у здорового человека сохраняется нормальный уровень сахара в крови, поскольку вещество существует в разных формах.

Что будет, если ограничить сладкое

Самое удивительное и важное, что нужно знать при разговоре про сахар, — то, что любой его тип организм умеет превращать в глюкозу, необходимую для мозга. И более того, при полном отсутствии углеводов организм умеет добывать глюкозу даже из поступающих белков и жировых запасов (например, при кето-диете, основа которой — белки и жиры).

Подробнее о том, что происходит, когда вы отказываетесь от сахара даже на день, читайте в статье по ссылке.