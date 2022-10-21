Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+5° в 
USD 61.50EUR 60.44
Войти в почту
1 час назад

Сахар и мозг: нужен ли нашему мозгу сахар и чем его заменить

Чемпионат.com

Получить глюкозу организм может и из других продуктов.

Нужен ли нашему мозгу сахар и чем его заменить
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Что представляет собой сахар для нашего организма: сладкую смерть или пищу для ума? Вокруг этого продукта сложилось много предубеждений и мифов. Разбираемся с врачом, где правда.

Зачем нам нужен сахар

Глюкоза — главный источник энергии для всего организма, для мозга в том числе. Низкий уровень сахара в крови приводит к головокружению, слабости, снижению интеллектуальной трудоспособности. Однако нередко этот факт трактуют неверным образом.

То, что нашему организму нужна глюкоза, вовсе не значит, что ему нужны сладости, а печенье, пряники, сладкая газировка и конфеты полезны. Глюкоза мозгу нужна, но вот употребление сладостей для его работы не требуется. Такой парадокс.

Во-первых, скрытые сахара содержатся в несладких продуктах питания: хлебе, консервах, соусе. Очень много сахара в готовых завтраках и фруктовых йогуртах, потребление которых тоже стоит ограничивать. Даже исключив все сладости из рациона, человек всё равно будет получать достаточное количество глюкозы.

Где содержится сахар

Даже на низкоуглеводной или безуглеводной диете у здорового человека сохраняется нормальный уровень сахара в крови, поскольку вещество существует в разных формах.

Что будет, если ограничить сладкое

Самое удивительное и важное, что нужно знать при разговоре про сахар, — то, что любой его тип организм умеет превращать в глюкозу, необходимую для мозга. И более того, при полном отсутствии углеводов организм умеет добывать глюкозу даже из поступающих белков и жировых запасов (например, при кето-диете, основа которой — белки и жиры).

Подробнее о том, что происходит, когда вы отказываетесь от сахара даже на день, читайте в статье по ссылке.

В норме здоровый организм нуждается в сахаре в минимальном количестве, а сладости в ежедневном рационе — лишний риск для вашего здоровья. Работу мозга обеспечивает не регулярно поступающий сахар, а поддержка его необходимой концентрации в крови. Поэтому так важно регулярно проверять уровень глюкозы и гликированного гемоглобина.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители