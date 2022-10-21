Диетолог объяснил, как исключить из рациона сладости

Многие люди пытаются исключить сладости из своего питания, но раз за разом возвращаются к любимым конфетам и булочкам. Как вытеснить эти продукты из рациона и чем их заменить, специально для «ФедералПресс» рассказал диетолог Андрей Бобровский.

«Осень – это хорошее время для устранения из своего рациона так называемых простых углеводов, либо рафинированных продуктов», – отметил эксперт.

К таким относятся продукты, которые подверглись тщательной обработке. Это различные сладости, выпечка, газированные напитки, шоколад и так далее.

Чтобы исключить их из рациона, нужно обратить внимание на сладкие ягоды, фрукты и ими вытеснять продукты, в которых много добавленных сахаров, отметил Андрей Бобровский. Осенью много сезонных натуральных сладких продуктов, поэтому самое время заняться своим питанием.