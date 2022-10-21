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3 часа назад

Диетолог объяснил, как исключить из рациона сладости

РИА "ФедералПресс"

Многие люди пытаются исключить сладости из своего питания, но раз за разом возвращаются к любимым конфетам и булочкам. Как вытеснить эти продукты из рациона и чем их заменить, специально для «ФедералПресс» рассказал диетолог Андрей Бобровский.

Диетолог объяснил, как исключить из рациона сладости
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Осень – это хорошее время для устранения из своего рациона так называемых простых углеводов, либо рафинированных продуктов», – отметил эксперт.

К таким относятся продукты, которые подверглись тщательной обработке. Это различные сладости, выпечка, газированные напитки, шоколад и так далее.

Чтобы исключить их из рациона, нужно обратить внимание на сладкие ягоды, фрукты и ими вытеснять продукты, в которых много добавленных сахаров, отметил Андрей Бобровский. Осенью много сезонных натуральных сладких продуктов, поэтому самое время заняться своим питанием.

Ранее «ФедералПресс» писал, как перейти на правильное питание осенью без вреда организму.

Здоровье,Андрей Бобровский,
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