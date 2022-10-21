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1 час назад

Названы подстерегающие девочек-подростков опасности во время роста груди

Lenta.ruиещё 1

При активном росте груди могут появляться кисты, рассказала маммолог, главный врач маммологического центра L7 Фатима Тамаева. Эту и другие опасности, подстерегающие девочек-подростков в период активного полового созревания, она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Подстерегающие девочек-подростков опасности во время роста груди
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалистки, чаще всего у девочек диагностируют ювенильные фиброаденомы — доброкачественные опухоли, возникающие из фиброзно-железистой ткани молочной железы. Обнаружить узел размером два-три сантиметра можно во время УЗИ или самообследования. Кроме того, у некоторых пациенток опухоль выдает боль в груди во вторую половину цикла.

Тамаева предупредила, что кисты молочных желез также требуют наблюдения. Если они вырастают до крупного размера и доставляют дискомфорт, то назначается аспирация кист под контролем УЗИ. Лечение также необходимо при воспалении, нагноении или кровоизлиянии.

Собеседница «Ленты.ру» добавила, что нередко у подростков диагностируют мастит — воспалительные заболевания молочной железы. Он проявляется болью в груди и покраснением кожи, возможны выделения из соска, а также небольшое повышение температуры тела. «Если мастит вовремя не начать лечить, болезнь может спровоцировать поражение лимфатических узлов», — объяснила Тамаева.

По словам специалистки, мастит возникает из-за попадания в железу бактерий, а триггером для начала воспаления становится повреждение соска. При своевременной диагностике заболевание хорошо поддается консервативному лечению антибиотиками. При гнойном мастите возможно инвазивное вмешательство.

Ранее онколог-маммолог Данаил Назлиев рассказал, как максимально защититься от рака груди. Для этого нужно следить за весом, избегать стрессов и вести здоровый образ жизни.

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