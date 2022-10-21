Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 61.50EUR 60.44
Войти в почту
1 час назад

Эндокринолог Павлов рассказал о пользе бобовых и молочных продуктов после 40 лет

runews24.ru

Для того, чтобы организм оставался здоровым, нужно правильно питаться, тщательно подбирая рацион. Еда должна содержать достаточное количество витаминов и микроэлементов, а для того, чтобы получить их все, нужно разнообразить меню. Особенно это касается людей старше 40 лет, говорит кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

Эндокринолог рассказал о пользе бобовых и молочных продуктов после 40 лет
Фото: runews24.rurunews24.ru

Например, в рационе обязательно должны присутствовать кукуруза, полба, а также бобовые. Кроме того, для поддержания здорового микробиома нужно употреблять молочные продукты, особенно, кисломолочные.

Также в список обязательных продуктов Павлов включил морскую рыбу, зелень и фрукты. Капуста, в том числе квашеная, тоже несет пользу организму, но только без добавления сахара, подчеркивает эндокринолог.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители