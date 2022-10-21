Эндокринолог рассказал о пользе бобовых и молочных продуктов после 40 лет

Для того, чтобы организм оставался здоровым, нужно правильно питаться, тщательно подбирая рацион. Еда должна содержать достаточное количество витаминов и микроэлементов, а для того, чтобы получить их все, нужно разнообразить меню. Особенно это касается людей старше 40 лет, говорит кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Например, в рационе обязательно должны присутствовать кукуруза, полба, а также бобовые. Кроме того, для поддержания здорового микробиома нужно употреблять молочные продукты, особенно, кисломолочные.