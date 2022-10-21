Психиатр назвал причины возникновения заикания

Врач-психиатр, психотерапевт ГБУЗ «Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ» Иван Орлов в беседе с «РИАМО» объяснил, как возникает заикание.

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Специалист пояснил, что за заикание отвечает головной мозг. В этом задействуется подкорковые структуры, регулирующие тонус мышц. Именно изменения в данных структурах могут способствовать нарушению речи.

«А причин у таких изменений может быть две. Первая – это генетическая предрасположенность. Если в роду у человека кто-то заикался, это может передаться и потомкам» Иван Орлов Врач-психиатр

Второй причиной могут быть изменения в мозге, которые случаются в процессе развития плода в утробе матери. Это могут быть стрессовые ситуации, тяжелые токсикозы, болезни, перенесенные матерью, воздействие вредных веществ на ее организм во время беременности.