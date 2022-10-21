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43 минуты назад

Психиатр назвал причины возникновения заикания

Daily Moscow

Врач-психиатр, психотерапевт ГБУЗ «Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ» Иван Орлов в беседе с «РИАМО» объяснил, как возникает заикание.

Психиатр назвал причины возникновения заикания
Фото: Daily MoscowDaily Moscow

Специалист пояснил, что за заикание отвечает головной мозг. В этом задействуется подкорковые структуры, регулирующие тонус мышц. Именно изменения в данных структурах могут способствовать нарушению речи.

«А причин у таких изменений может быть две. Первая – это генетическая предрасположенность. Если в роду у человека кто-то заикался, это может передаться и потомкам» Иван Орлов Врач-психиатр

Второй причиной могут быть изменения в мозге, которые случаются в процессе развития плода в утробе матери. Это могут быть стрессовые ситуации, тяжелые токсикозы, болезни, перенесенные матерью, воздействие вредных веществ на ее организм во время беременности.

При этом, подчеркнул Орлов, не стоит утверждать, что тяжелая беременность точно приведет к негативным изменениям в мозге ребенка. Решать проблемы следует по мере поступления, а не паниковать заранее, добавил психиатр.

Здоровье,Иван Орлов,
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