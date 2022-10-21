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3 часа назад

Доктор Абакумов перечислил методы борьбы с преждевременным старением кожи

Мослента

Методы борьбы с преждевременным старением кожи перечислил в своем Telegram-канале популярный врач и блогер Олег Абакумов.

Врач перечислил методы борьбы с преждевременным старением кожи
Фото: МослентаМослента

«Чтобы помочь коже сохранить свою красоту как можно дольше, нужно пересмотреть образ жизни. Например, не стоит ходить в солярий. Ультрафиолетовые лучи суперсильно влияют на состояние кожи и разрушают коллаген. А на улице стоит всегда использовать кремы с SPF, даже зимой», — порекомендовал доктор.

Абакумов посоветовал исключить из жизни никотин и алкоголь.

«Вино сильно обезвоживает кожу, а курение разрушает сосуды. Если не хотите выглядеть как зомби, восставший из-под земли, придется отказаться от этих «удовольствий»», — объяснил он.

Врач также призвал к более тщательному выбору косметических средств, заручаться помощью дерматологов и косметологов в этом вопросе.

«Важно, чтобы в вашем уходе не было компонентов, которые именно вам не подходят и раздражают вашу кожу», — подчеркнул он.

Не нужно тереть лицо полотенцем и «агрессивно» его очищать, продолжил блогер. Он посоветовал использовать пилинги (обязательно мягкие) максимум два раза в неделю.

Для поддержания молодости кожи Абакумов порекомендовал скорректировать питание: исключить добавленный сахар, задерживающую воду в организме соль и жареное.

Здоровье,Олег Абакумов,
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