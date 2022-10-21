Врач перечислил методы борьбы с преждевременным старением кожи

«Чтобы помочь коже сохранить свою красоту как можно дольше, нужно пересмотреть образ жизни. Например, не стоит ходить в солярий. Ультрафиолетовые лучи суперсильно влияют на состояние кожи и разрушают коллаген. А на улице стоит всегда использовать кремы с SPF, даже зимой», — порекомендовал доктор.