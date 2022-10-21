Найдено упражнение для похудения при многочасовой сидячей работе

Худеть сидя позволяет поднимание пяток в течение 15 минут в день, доказали ученые Хьюстонского университета (США). На найденное ими упражнение для похудения при многочасовой сидячей работе обратило внимание научное издание SciTechDaily.

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Ведущий автор исследования профессор Марк Гамильтон обнаружил, что отжимание камбаловидной мышцы позволяет активировать мышцы в области голени и поддерживать активный метаболизм в теле в течение нескольких часов, даже когда человек сидит.

Чтобы проделать упражнение, рассказали ученые, нужно максимально высоко поднять пятку, прижимая переднюю часть стопы к полу, а после медленно опустить пятку.