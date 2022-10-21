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2 часа назад

Найдено упражнение для похудения при многочасовой сидячей работе

Lenta.ru

Худеть сидя позволяет поднимание пяток в течение 15 минут в день, доказали ученые Хьюстонского университета (США). На найденное ими упражнение для похудения при многочасовой сидячей работе обратило внимание научное издание SciTechDaily.

Найдено упражнение для похудения при многочасовой сидячей работе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ведущий автор исследования профессор Марк Гамильтон обнаружил, что отжимание камбаловидной мышцы позволяет активировать мышцы в области голени и поддерживать активный метаболизм в теле в течение нескольких часов, даже когда человек сидит.

Чтобы проделать упражнение, рассказали ученые, нужно максимально высоко поднять пятку, прижимая переднюю часть стопы к полу, а после медленно опустить пятку.

Ученые обнаружили, что такое упражнение более эффективно для регуляции уровня глюкозы в крови, чем бег на беговой дорожке, диета и интервальное голодание. Упражнение для камбаловидной мышцы, пришли к выводу специалисты, снижает уровень сахара в крови на 52 процента, уменьшает потребность в инсулине на 60 процентов, удваивает скорость метаболизма жиров в организме и снижает уровень жира в крови.

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