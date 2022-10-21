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2 часа назад

Что будет с вашим организмом, если каждый вечер пить бокал красного вина

Ferra.ru

Издание Eat this, not that! рассказало, что может произойти с организмом, если вы будете выпивать по бокалу красного вина каждый вечер.

Что будет, если каждый вечер пить бокал красного вина
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Может улучшиться защита от сердечных заболеваний

Предполагается, что умеренное потребление вина может уменьшить закупорку артерий, снизить риск высокого кровяного давления и в целом улучшить работу сердца. За это ответственен класс соединений в напитке, называемых полифенолами. Однако содержатся они не только в красном вине. А чрезмерное употребление сведёт на нет все возможные плюсы. Поэтому, возможно, стоит поискать полифенолы в другом месте.

Повысится толерантность к алкоголю.

Высокая толерантность к алкоголю означает, что вам требуется всё больше и больше, чтобы опьянеть. Это приводит к избыточному потреблению алкоголя, что увеличивает риск хронических заболеваний , в том числе рака или инсульта.

Может измениться эффективность лекарств

Алкоголь может усиливать или ослаблять действие лекарств и приводить к побочным эффектам , таким как желудочное кровотечение, резкие изменения артериального давления и судороги.

Может увеличиться вес

Вино содержит больше калорий, чем пиво или ликёр.

Здоровье,
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