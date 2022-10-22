Перечислены основные меры профилактики рака молочной железы

Основные меры профилактики рака молочной железы напомнила россиянкам в беседе с «Мослентой» руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. Главное — самообследование и профилактические осмотры у врача.

Фото: Мослента Мослента

Специалист объяснила, что проводить самообследование молочных желез рекомендуется каждый месяц. Для этого нужно выбрать определенный день, лучше между 5 и 12 днями менструального цикла. Женщинам, уже вступившим в менопаузу, обследование можно проводить в любой день без привязки к циклу.

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Самообследование молочных желез состоит из нескольких этапов. Первое — осмотр при хорошем освещении. Любые изменения груди: увеличение или уменьшение, изменение формы, ассиметрия, отек, воспаление, появление высыпаний, покраснений или так называемой «лимонной корки» на коже должны насторожить. Из соска не должно быть выделений, кроме случаев, когда женщина беременна, кормит грудью или недавно закончила грудное вскармливание. Если в области соска произошли какие-то перемены, например, он стал втянутым, кожа вокруг него потрескалась или воспалилась — это тоже тревожные сигналы, продолжила Малиновская.

По ее словам, следующим этапом идет пальпация — нужно аккуратно, двигаясь по кругу от соска к периферии, подушечками пальцев прощупать ткани молочной железы и подмышечные лимфатические узлы. Прощупывать нужно бережно, но довольно активно, обращая внимание на любые уплотнения. При обнаружении аномалий необходимо показаться врачу как можно скорее.

Посещать маммолога эксперт посоветовала и в том случае, если нет никаких явных причин для беспокойства. По ее словам, профилактические осмотры необходимо совершать раз в год, до 35 лет делать УЗИ молочных желез, а в более старшем возрасте проводить маммографию.