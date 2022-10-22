Как питаться, чтобы не набрать осенью лишние килограммы

Спортивный диетолог и нутрициолог, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Антон Брыкин в беседе с "Известиями" рассказал, как нужно скорректировать питание, чтобы не набрать осенью лишние килограммы.

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"Рекомендуется ограничить потребление насыщенных жиров и трансжиров. Первые содержатся в красном мясе, молочных продуктах, пальмовом и кокосовом маслах, вторые — в полуфабрикатах и фастфуде", — сказал врач.

Он отметил, что стоит отдать предпочтение морской рыбе, авокадо и свежим орехам. Кроме того, Брыкин посоветовал добавить в рацион клетчатку, которая замедлит всасывание жиров. Клетчаткой богаты, перловая, гречневая и овсяная крупы, яблоки, морковь, фасоль, чечевица, горох, миндаль.