Развеян миф о необходимости запасаться жиром перед зимой

Она отметила, что повышать калорийность нужно тем, кто занимается тяжелым физическим трудом на морозе. При этом большинство жителей мегаполисов обычно не работают на холоде и большую часть времени проводят в теплых помещениях и транспорте. Из-за плохой погоды они реже, чем летом и весной, выходят на улицу, что снижает уровень физической активности.