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2 часа назад

Развеян миф о необходимости запасаться жиром перед зимой

Lenta.ru

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова развеяла миф о необходимости для россиян запасаться жиром перед зимними холодами. Ее слова в субботу, 22 октября, цитирует АГН «Москва».

Развеян миф о необходимости запасаться жиром перед зимой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Она отметила, что повышать калорийность нужно тем, кто занимается тяжелым физическим трудом на морозе. При этом большинство жителей мегаполисов обычно не работают на холоде и большую часть времени проводят в теплых помещениях и транспорте. Из-за плохой погоды они реже, чем летом и весной, выходят на улицу, что снижает уровень физической активности.

«Сезонное увеличение калорийности рациона для подавляющего большинства людей не является оправданным», — заключила Стародубцева, напомнив, что ожирение ведет к развитию связанных с ним заболеваний.

Диетолог посоветовала россиянам избегать переедания, соблюдать режим сна, есть сбалансированную пищу, отказаться от курения и злоупотребления алкоголем, а также заниматься спортом.

Здоровье,Антонина Стародубова,
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